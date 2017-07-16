Milliler İtalya’ya kaybetti
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MİLLİLER İTALYA’YA KAYBETTİ

Milliler İtalya’ya kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Grand Prix ikinci hafta üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Grand Prix ikinci hafta üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Çin'in Macau özel yönetiminin ev sahipliği yaptığı E1 Grubu'nda mücadele eden milliler, üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

İlk iki müsabakasında ABD ve Çin'e 3-1'lik skorlarla yenilen ay-yıldızlılar, İtalya'ya 25-13, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.

Milliler, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılacak üçüncü hafta karşılaşmaları için Tayland'ın başkenti Bangkok'a geçecek.

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