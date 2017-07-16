Bursaspor'da Deniz Yılmaz'a af çıktı
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BURSASPOR'DA DENİZ YILMAZ'A AF ÇIKTI

Bursaspor'da Deniz Yılmaz'a af çıktı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir süre önce kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Le Guen ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya kampına götürülecek.

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Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir süre önce kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Le Guen ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya kampına götürülecek.

Bir süredir Özlüce Tesisleri'nde tek başına çalışan Deniz Yılmaz, önceki gün Fransız teknik adam Paul Le Guen ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Deniz Yılmaz yaşadığı sıkıntıları anlatırken, Le Guen golcü oyuncuya Avusturya kampında takımla çalışabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından Deniz Yılmaz, akşam saatlerinde İstanbul'dan Avusturya'ya gidecek yeşil-beyazlı kafileye dahil edildi.

Le Guen ve Deniz Yılmaz'ın yarın başlayacak Avusturya kampında ilk antrenman öncesinde birlikte basın toplantısı düzenleyecekleri de öğrenildi.

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