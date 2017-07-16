AMPUTE FUTBOLDA HEDEF, AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 1-10 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun, "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki milliler, hazırlıklarına Aksaray Paralimpik Hazırlık Merkezi'nde günde çift antrenmanla devam ediyor.

Meksika'da 2014 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan ve geçen yıl Polonya'da yapılan "EURO Cup" turnuvasında birinci olan Ampute Milli Futbol Takımı, bu yıl ilk defa 12 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek şampiyonada birinciliği amaçlıyor.

Türk Milli Takımı Antrenörü Uğur Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta şu an 18 sporcunun yer aldığını ve sıcak havaya rağmen çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürdüklerini söyledi.

Şampiyonaya az bir süre kaldığını ifade eden Özcan, "Avrupa Şampiyonası bu yıl ilk defa 12 ülkenin katılımıyla ve ülkemizin ev sahipliğinde yapılacak. Bu bizim için, federasyonumuz, oyuncularımız ve ülkemiz açısından çok önemli. Ampute futbolunun gelişmesi ve oyuncularımız için bu şampiyonaya çok önem veriyoruz." diye konuştu.

"Ampute futbolunda en önde gelen ülke biziz"

Uğur Özcan, ampute futbolunda ülke olarak çok iyi seviyeye geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an dünyada ampute futbolunda en önde gelen ülke biziz. Çünkü liglerimiz var, oyuncu sayımız çok iyi düzeyde. O yüzden bu şampiyonada kupayı alarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst düzeyde. Federasyonumuz bize çok iyi destek veriyor. İnşallah bu desteklerle o kupa bu yıl ülkemize gelecek. Bu şampiyona ilk defa 12 ülkenin katılımıyla ülkemizde yapılacağından dolayı tüm vatandaşlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum. Taraftarlarımızdan, A Milli Takım'ı nasıl destekliyorlarsa, tribünleri nasıl dolduruyorlarsa bu şekilde bize de destek olmalarını bekliyoruz. İnşallah hep beraber o kupayı kaldıracağız."

"Takım olarak çok iyi seviyedeyiz"

Takım kaptanı Osman Çakmak ise moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu, şampiyonanın bu yıl Türkiye'de olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Şampiyonaya birinci olma hedefiyle katıldıklarını ve çok iyi hazırlandıklarını anlatan Osman Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın her zaman bize 'Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulacak.' diye bir söylemi var. Biz de o parolayla tüm maçlarımıza çıkıyoruz. Takım olarak çok iyi seviyedeyiz. Bu yılki görevimizin farkındayız. İnşallah kupayı alıp Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon Başkanımıza armağan etmek istiyoruz."