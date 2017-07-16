MİLLİLER 8 MADALYA KAZANDI

Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları tamamlandı.

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Pazar kentindeki organizasyonun ilk gününde Türk sporcular, 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı, 71.92 metre ile altın madalyaya uzandı. 400 metre engellide Elif Yıldırım, 58.67'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkarken, 100 metrede Jak Ali Harvey 10.11 ile Türkiye'ye üçüncü altın madalyayı getirdi.

1500 metrede Levent Ateş 3.51.16, 5 bin metrede Cihat Ulus 14.37.01, 3 bin metre su engellide Fatma Demir 10.35.12'lik derecesiyle, sırıkla atlamada da Buse Arıkazan 3.80 metre ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer milli sporcu Emel Şanlı ise 400 metre engellide 59.15'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.