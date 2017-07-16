AYKUT KOCAMAN YENİLGİYİ YORGUNLUĞA BAĞLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fransa’nın Olympique Marsilya takımına 1-0 yenildikleri hazırlık maçının son yarım saatinde yorgunluk nedeniyle kontrolün tamamen rakiplerine geçtiğini, bu nedenle sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fransa’nın Olympique Marsilya takımına 1-0 yenildikleri hazırlık maçının son yarım saatinde yorgunluk nedeniyle kontrolün tamamen rakiplerine geçtiğini, bu nedenle sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.



İsviçre’nin Lozan şehrinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kocaman, "Maç, bir önceki karşılaşmaya yakın şekilde gerçekleşti. İlk yarı karşılıklı olarak biz de iyi geldik onlar da iyi geldi. Dengeli ve iyi geçti. Öne de geçebilirdik geri de düşebilirdik." dedi.



Aykut Kocaman, ikinci yarının ilk 15 dakikasında da iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Maçta 60. dakikadan sonra yorgunluk emareleri çok net gözükmeye başladı ve topun kontrolü tamamen rakibin inisiyatifindeydi. Bunun neticesinde fazlasıyla net gol pozisyonu olmasa da orta ve şut sayısı arttı. Onların golüne karşılık veremedik." diye konuştu.



Yeni kalecileri Carlos Kameni ile ilgili bir soru üzerine Kocaman, "Tecrübeli bir kaleci, ihtiyacı olan tek şey uyum." ifadesini kullandı.



Kameni ise karşılaşmada bir anlık dalgınlık sonucunda rakiplerinin gol bulduğunu belirterek, "Bir anlık rehavet ve dalgınlığımızın bedelini böyle gol yiyerek ödüyoruz. Aslında maçın başından beri konsantrasyonumuzu en iyi düzeyde tutmaya özen gösterdik ama 1-2 saniyelik rehavet golü yememize neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe, Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında bir sonraki hazırlık maçını 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya’nın Athletic Bilbao ekibiyle yapacak.





Caner Kolağasıgil