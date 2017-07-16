OSMANLISPOR, 15 TEMMUZ'U UNUTMADI

Kızılcahamam’da yapma kararı alan Osmanlıspor, ilçede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi etkinliklerine katıldı.

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Avrupa’daki ülkelerin, Türkiye ve Türk düşmanlığı yapmalarına tepki olarak bu sezon kamp çalışmalarını Kızılcahamam’da yapma kararı alan Osmanlıspor, ilçede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi etkinliklerine katıldı.

Başta Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa’daki çeşitli ülkelerin, Türkiye ve Türk’lere karşı sistematik olarak yaptığı düşmanlığa tepki olarak bu sezon kamp çalışmalarını Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapma kararı alan Osmanlıspor, ilçede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi etkinliklerine katıldı. Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Osmanlıspor teknik heyeti, yabancı ve yerli oyuncular ve kulüp personeli yer aldı. Hep birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla etkinlik için kurulan platforma çıkan Mor-Sarılı ekip, Kızılcahamam halkını selamladı.

Cumhuriyet ve demokrasi tarihimize kara bir gün olarak geçen 15 Temmuz'da 4 şehit veren Kızılcahamamlıların alkışlarıyla platforma kalan Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’a plaket verildi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Osmanlıspor’un böylesi önemli bir günde 4 şehit vermiş Kızılcahamam halkıyla birlikte yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mor-Sarılı ekibe teşekkür etti. Güney daha sonra Teknik Direktör Bülent Uygun’a plaketi verdi. Osmanlıspor yoğun alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde tören alanından ayrıldı.