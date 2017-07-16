"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZI GÖRMEK GÜZEL OLDU"

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile yaptıkları hazırlık maçına ilişkin, "Bütün arkadaşlarımızı görmek güzel oldu." dedi.

Çalımbay, 2-1 kaybettikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu tür müsabakalarda sonucun önemli olmadığını kaydetti.

Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Çalımbay, "Bugün de iki antrenman yapıp maça çıktık. Maç bizim için önemli değil. Sakat olmayan bütün arkadaşlarımızı oynattık. Çok memnunum. Tabii ki yediğimiz gollerde yaptığımız hatalar da çok önemli. Onların da bu hazırlık maçında gözükmesi iyi bir şey. Bütün arkadaşlarımızı görmek güzel oldu. Çok mükemmel bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yurt dışındaki maçlardan sonra gerçek formlarına kavuşacaklar." ifadelerini kullandı.

Gerede'deki kamplarının verimli geçtiğini anlatan Rıza Çalımbay, "İsteseydik bu maçtan önce antrenman bile yapmazdık ama bizim için önemli olan hazırlık dönemimizin çok iyi geçmesiydi. Gerçekten mükemmel geçti. Bu da bizim için bir antrenman oldu. Yarın takıma 3 gün izin veriyoruz. Ondan sonra da yurt dışında çok güzel 3 tane maç oynayıp döneceğiz." diye konuştu.

Boluspor cephesi

Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa ise karşılaşmada sonuçtan ziyade ortaya koydukları mücadelenin önemli olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını belirten Çapa, şunları kaydetti:

"Bu tür karşılaşmalarda 45 dakika sonra tamamen bir 11 değişikliği yapman gerekiyor ama bizim maalesef sayımız yeterli olmadığından dolayı bazı oyuncularımızı 90 dakika oynatmak zorunda kaldık. Bugün şunu gördük ki sayı olarak yetersiziz. Geçen yıl olduğu gibi sezon içinde bazı sıkıntıları yaşamamamız için yapmamız gereken transferler var. Beklediğimiz transferleri halen yapamadık. Sezon sonu yaptığımız değerlendirmeye göre, doğrudan oynayacak 6-7 oyuncu alacaktık ama bugüne kadar maalesef bu sayıya ulaşamadık. Bazı mevkilerimiz alternatifsiz."