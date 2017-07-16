BAŞAKŞEHİR'DE YENİLER SAHADA

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Hollanda Birinci Lig ekibi Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında kamp yapan turuncu-lacivertli takım, Avusturya'nın Villach kasabasındaki Villach Stadı'nda Vitesse ile karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir, karşılaşmaya Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle başladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 71. dakikasında Vitesse, Teije ile 1-0 öne geçti. Medipol Başakşehir, 81. dakikada Cikalleshi'nin golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1

Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 7 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir, Caicara, Emre Belözoğlu, Mossoro, Visca ve Adebayor'u kenara aldı. Bu oyuncuların yerine Ufuk Ceylan, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Hakan Özmert, Tunay Torun, Napoleoni ve Cikalleshi oyuna dahil oldu.

Mevlüt ve Gökhan ilk kez forma giydi

Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Vitesse önünde giydi.

Dün akşam kampa katılan ve bu sabah ilk antrenmanlarına çıkan iki futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil oldu.

Turuncu-lacivertli takımın bir diğer yeni transferi Clichy, ikinci maçında 90 dakika sahada kaldı.

Avusturya'da oynanan maçı, az sayıda Türk taraftar da tribünden izledi.