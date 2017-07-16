YASİN'DE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı ile 20 Temmuz Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren futbolcuların, daha sonra pas, top kapma ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Östersunds ile oynanan ilk maçta ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in yapılan tetkiklerinde sağ ayak serçe parmağında kırık tespit edildiği, tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.