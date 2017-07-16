MARİANO İSTANBUL'DA

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu Mariano, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Bu arada Galatasaray taraftarlarının, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etmesi de dikkati çekti. Taraftarlar, sözleşmesi feshedilen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder lehine de tezahürat yaptı.

Kariyerinde Brezilya'nın Fluminense, Fransa'nın Bordeaux ve İspanya'nın Sevilla ekiplerinde forma giyen 31 yaşındaki Mariano, sağ bek mevkisinde görev yapıyor.

Brezilyalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.