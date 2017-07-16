TALİSCA VE GÖKHAN BİREYSEL ÇALIŞTI

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Tolga Zengin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmalarından dolayı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılarda izinli olan Pepe ve Quaresma'nın yanı sıra ameliyat edilen Gökhan Töre de antrenmana katılmadı. Ülkesi Brezilya'dan dönen Anderson Talisca ise Gökhan Gönül ile birlikte bireysel çalışmalar yaptı.

Yardımcı antrenör Şeref Çiçek'in yönettiği idmana ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, bir süre yarı sahada çift kale maç oynadı. Sonraki bölümde kanat organizasyonları üzerinde çalışan Beşiktaşlı oyuncular, açma germe hareketleriyle günü noktaladı.

Çift kale maç esnasında Dusko Tosic ile girdiği pozisyonda ayağına darbe alan Denys Boyko'nun tedavisi, saha içinde yapıldı. Ukraynalı kalecinin durumunun önemli olmadığı belirtildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın Hollanda İkinci Lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.