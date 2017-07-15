GENÇLERBİRLİĞİ KAÇTI, READİNG YAKALADI!

Gençlerbirliği 2-2 Reading
GENÇLERBİRLİĞİ: Nihat, Ahmet Oğuz(75.dk Orhan), Palitsevich(78.dk Velikonja), Luccas(71.dk N’Diaye), Uğur(60.dk Murat), Khalili(63.dk Umut), Issah, Serdar (60.dk Bady) Özkan, Milinkovic(45.dk Ahmet İlhan), Matei(45.dk Halil İbrahim), Skuletic (45.dk Vedat)
READING: Jaakkola, Gunter , Blackett, Ilori, Moore, Van den Berg, Evans, Kelly, Beerens, Clement (Richards 59), Popa.
GOLLER: Khalili, Ahmet İlhan / Popa, Beerens
7' Uğur sol kanattan ortaladı, Milinkovic kafayı vurdu, üst direkten dönen topu Khalili tamamladı 1-0 öndeyiz.
19' Korneri Khalili kullandı, Skuletic'in kafa vuruşuyla oluşan karambolde Uğur topa vurdu. Kaleci son anda kornere çeldi.
39' Marko Milinkovic sağ kanattan ortaladı, Petar Skuletic sert bir kafa vuruşu ile topu kaleye gönderdi. Kaleci çizgi üzerinde çıkardı.
65' Bady'nin ortasında topu ağlara gönderen Vedat'ın golü top dışarıdan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.
66' Murat'ın sol çaprazdan sert şutunu savunma çizgiden çıkardı.
83’ Adi Popa skoru 1-1’e getirdi.
85' Umut kornerden ortaladı, Velikonja'nın kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı. Dönen topts Ahmet İlhan golü attı. 2-1
90+' Beerens ceza sahası dışından vurdu ve top ağlara gitti. 2-2
Bu gol maçın da skorunu belirledi ve maç 2-2 bitti.