CHELSEA BAKAYOKO'YU AÇIKLADI

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız ekibi Monaco'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Londra ekibinde 14 numaralı formayı giyecek Bakayoko, Chelsea'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Chelsea'yi izleyerek büyüdüm. Mükemmel bir kulübe katıldım. Sözleşmeyi imzalamak benim için doğal bir şeydi çünkü çocukluğumdan bu yana çok sevdiğim bir takıma geldim. Fantastik bir teknik direktör ve harika takım arkadaşlarının arasına katılmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakayoko, 2014'ten bu yana 100'ün üzerinde maça çıktığı Monaco ile geride kalan sezonda lig şampiyonluğu yaşadı.