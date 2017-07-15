FAVORİ PEHLİVANLAR ÜST TURA ÇIKTI

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 1. tur müsabakaları yapıldı. Rakiplerini yenen 30 başpehlivan üst tura çıktı.

Er meydanındaki 15 Temmuz Şehitleri'ni anma kortejine katılan başpehlivanlar, cazgır Şükrü Kayabaş'ın anonsu ile alana gelerek kuralarını çekti.

Eşleştirme sonrası yeniden yağlanan başpehlivanlar kol bağlamaları sonrası cazgırın salavatıyla peşreve çıktı, tribünleri selamladı.

2011, 2012 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, rakibi Onur Balcı'yı iç kazık iç paça ile yüklenerek yendi. Yine aynı güreş oyunuyla 2015 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu da rakibi Hüseyin Şahinal'ı çok kısa sürede yendi.

Geçen hafta sakatlığını atlatarak Kırkpınar'a katılan 2009, 2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil de müsabakada 10 dakika dolmadan rakibi Hasan Zeybek'i paça kazıkla sürerek eledi.

2004, 2007, 2008 ve geçen yılın başpehlivanı Ordulu Recep Kara ile Ahmet Selbest ve 2013 yılı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ile Hakkı Aygün arasındaki karşılaşma da çekişmeli geçti. Normal sürede yenişme olmadı. İsmail Balaban puanlamada rakibinin sırtını yerine getirerek yendi. Recep Kara da puanlamada rakibini yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

- En şansız galip

Bu turda en uzun süren güreş ise 1 saati aşkın zamanla Ekrem Yavuz ile Mustafa Batu arasında geçti. Tecrübeli başpehlivan Ekrem Yavuz ile geçen yıl başpehlivanlığa yükselen Mustafa Batu arasındaki müsabaka, normal süre ve puanlamada eşitlik olunca altın puan bölümüne uzadı.

Müsabakayı, tırpan atarak puan alan Ekrem Yavuz kazandı. Yavuz, müsabakanın uzaması nedeniyle 2. tur müsabakalarına dinlenmeden çıkacak.

- 2. tura yükselenler

Sonuçlara göre rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hasan Cengiz, Mecit Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Erkal, Onur Şenel, Fatih Atlı, Serkan Serttürk, Salih Erinç, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, İsmail Balaban, Ali Rıza Kaya, Şahali Kurt, Recep Kara, Arif Akın, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun, İsmail Koç, Sermest Bulut, Salih Dorum, Recep Taslak, Osman Özgün, Ekrem Yavuz, Ünal Karaman, Ahmet Kavakçı, Faik Sezgin, Turan Balaban, Serhat Gökmen üst tura yükseldi.