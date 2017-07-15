ALANYASPOR'DA İLK HEDEF...

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un Sportif Direktörü Taner Savut, "Öncelikli hedefimiz, her Anadolu takımının düşüneceği gibi ligde kalmak." dedi.

Savut, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren takımda genel durumun son derece iyi olduğunu belirtti.

Süper Lig'de yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Savut, hazırlıklara 1 Temmuz itibarıyla kendi tesislerinde başladıklarını, 5 Temmuz'da da Erzurum'a geldiklerini anımsattı.

Devre arasında takımın başına getirdikleri Teknik Direktör Safet Susic ve ekibiyle takımın iyi bir hava yakaladığını anlatan Savut, "Kaliteli bir teknik ekibimiz var. Balic, Emre, Fevzi hocalarımız ile kondisyoner Sebastian teknik ekipte görev yapıyor. Bu ligin en iyi, en kaliteli teknik ekiplerinden birine sahibiz. Kulüp ve teknik ekip arasında uyumlu bir çalışma var. Bunun da bize gerek transfer gerekse saha içi performansı olarak ligde olumlu yansıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Takımımızı daha da kuvvetlendirdik"

Takımın geçen sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansın son derece iyi olduğuna işaret eden Taner Savut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig'i geçen sezon hedeflediğimiz noktada bitirdik. Öncelikli hedefimiz, her Anadolu takımının düşüneceği gibi ligde kalmak. Ligde kalmaya yetecek puanı kaçıncı haftada topladığımız bir sonraki hedefimizi belirler. Ona göre yeni bir hedef belirleyebiliriz. Öncelikle, en kısa zamanda bize yetecek, rahat nefes almamızı sağlayacak puanları toplamak amacındayız. Her kulüp, kendi bütçesi dahilinde transferlerini yapıp takımını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Bu, bizim için de geçerli."

Savut, "Sıralamada şu veya bu hedefimiz var demek çok sağlıklı olmaz. Ligde bazı kulüpler vardır ki hedefleri her zaman bellidir. Diğer kulüpler de kendi bütçe ve hedefleri doğrultusunda oluşturdukları takımın gücüne paralel olarak sıralamada yer alacaktır. Biz de geçen sezonki takımımızın üstüne katkı yaparak daha da kuvvetlendirdik. Eksik noktalarımızı tamamlayarak başladığımız ligi iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Takviyeler ve takımdan ayrılanlar olacaktır"

Taner Savut, sezon öncesi Mbilla Etame ve Ioannis Maniatis'i kadrolarına kattıklarını, transferi üzerinde çalıştıkları Fabrice N'Sakala'nın bonservisini aldıklarını hatırlattı.

Bunun dışında eksik noktalar için yoğun şekilde çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Savut, şunları aktardı:

"Takviyeler ve takımdan ayrılanlar olacaktır. Transferle ilgili rapor lig biter bitmez bize verildi. Bu doğrultuda ekibimiz bir yıldır zaten çalışıyordu. Geçen sezon eksik görünen noktalarımıza takviye yapabilmek için planlarımız hazırdı ama bu seviyede transfer çok kolay olmuyor. Talip olduğunuz oyunculara, yurt içi ve yurt dışından başka takımlar da talip olabiliyor. Bu bazen fiyatın artmasına, bazen de oyuncunun kafasının karışmasına sebep oluyor. İstediğiniz oyuncuyu direkt alamayabiliyorsunuz. Ama bu bir süreç. Eksiklerimizin olduğu noktalara takviye çalışmalarımız transfer süreci bitene kadar devam edecek gibi görünüyor."