ÖZEL SPORCULAR, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da futbol müsabakası düzenledi.

15 Temmuz şehitlerini anma programı kapsamında 19 Mayıs Stadı dış sahalarında gerçekleştirilen futbol maçında, Ankara Saray ve Ankara Yenimahalle takımları karşılaştı.

Karşılaşmaya "15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıkan özel sporcular, saygı duruşunda bulundu.

Etkinlik sonunda kupa ve madalyaları sporculara takdim eden TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, "Demokrasimize yapılan hain saldırının yıl dönümünde milli kahramanlarımızı özel sporcular ailesi olarak anmak istedik. Demokrasimize yapılan hain saldırıyı unutmuyor, hain saldırıda ülkemiz için şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.