KOT PANTOLONLU KÜÇÜK PEHLİVANIN GÖZYAŞLARI

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, kot pantolonuyla katıldığı müsabakalarda 4. tura kadar yükselen minik güreşçi, blucininin paçasını rakibine kaptırınca yenilmekten kurtulamadı.

Kırkpınar'da müsabakalar Sarayiçi Er Meydanı'nda çeşitli boylarda devam ediyor.

Minik-1 boyda yapılan güreşlerde, kispet alamadığı için kot pantolonuyla güreşlere katılan, blucini düşmesin diye belini de iple bağlayan Abdullah Duman dün üç rakibini yenerek 4. tura yükselmişti.

Bugün çekilen kuranın ardından peşrev çektikten sonra kol bağlayıp rakibiyle güreşe tutuşan Duman, kot pantolonunun paçasını rakibine kaptırınca mağlup oldu.

Güreşin ardından gözyaşlarını tutamayan Abdullah Duman'ı, "Efsane" lakaplı eski başpehlivan Ahmet Taşçı ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül teselli etti. Gül, önümüzdeki yıl yapılacak güreşlerde Duman'a kispeti kendisinin hediye edeceğini belirterek, gerekirse minik güreşçiyi kulüplerine alacaklarını söyledi.

Abdullah Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kispeti olmadığı için güreşlere kot pantolonuyla geldiğini anlattı.Tüm rakiplerinin kispetle güreşe katıldığını söyleyen Duman, "Ben de kispetle güreşmek isterdim. Babam seneye almak için söz verdi. Ben de Kırkpınar'da başpehlivan olmak istiyorum." dedi.