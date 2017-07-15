BURSASPOR'UN KULAĞI SAGNA'DA

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, transfer çalışmaları çerçevesinde son olarak Manchester City takımının formasını giyen Bacary Sagna ile ilgilendiklerini belirterek, ''Futbolcu ile görüşüldü, teklifimiz yapıldı.'' dedi.

Başkan Ay, yeni sezonda daha iyi bir Bursaspor oluşturmak için yönetim kurulu olarak yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını söyledi.

Göreve getirdikleri dünyaca ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen'in genç oyunculara önem vermesinin kendisini ve yönetim kurulu üyelerini memnun ettiğini belirten Ay, ''Hocamız Vakıfköy'e gitti. Orayı gördü, oradaki hocalarımızla görüştü. Hatta orada 'Hazırda oyuncu var mı?' diye hocalara sordu. Altyapıya büyük önem veriyor.'' ifadelerini kullandı.

- ''Kanat, 6 ve 8 numara arayışımız var''

Transfer çalışmaları kapsamında Le Guen'in önce savunma hattının bitirilmesini talep ettiğini aktaran Ay, şöyle konuştu:

"Titi, Ekong ve Barış Yardımcı'yı kadromuza kattık. Hocamız bir sağ bek daha istiyor. Onunla beraber savunma hattımız bitmiş oluyor. Scout ekibimizin takip ettiği çok oyuncu var. Onları hocamız tekrar izliyor. Hocamız yoğurdu üfleyerek yiyor, çünkü başarı istiyor. Kanat, 6 ve 8 numara arayışımız var. Onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Hocamızla konuştuk. Scout ekibimizde iki kişiyi hafta sonu yurt dışına gönderiyoruz. Orada inceleme yapacaklar.''

Başkan Ay, listelerinde olan ve prensip anlaşmasına vardıkları Fransız oyuncu Djiku'yu kulübünün bonservis ücretini peşin istediği için alamadıklarını, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.

- Sagna için girişimler

Son olarak Manchester City formasını giyen Fransız sağ bek Bacary Sagna ile ilgilendiklerini dile getiren Ay, şöyle devam etti:

''Bacary Sagna ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İki arkadaşımız futbolcu ile görüşmek için yurt dışına gitti. Futbolcu ile görüşüldü, teklifimiz yapıldı. Futbolcuya bizden daha yüksek fiyat verildiği söylendi. Kendisini hocamız da çok iyi tanıyor. 65 kez milli olmuş bir futbolcu. Dünya Kupası'na gitmek için de inşallah hocamızı tercih eder diye düşünüyorum. Bizim verdiğimiz fiyat diğerlerine göre çok düşük olmasına rağmen inşallah olur. Olmazsa da başka futbolculara yöneliriz.''

- ''Hocamız daha sabırlı''

Transferler için zamanın daraldığını kabul ettiğini ancak artık hata yapmak istemediklerini vurgulayan Ali Ay, ''Ben iyi bir Bursasporluyum. Taraftarım öncelikle ve artı bu kulübün de başkanıyım. Ben herkesten daha fazla takımın iyi olmasını istiyorum. Biraz aceleciyim bu konuda ama hocamız daha sabırlı. Onun için 'Başkanım, biz katkı yapacak futbolcu istiyoruz. Geçmişi iyi olabilir ama benim için bugünü önemli.' diyor." ifadelerini kullandı.

Ay, yeni sezon öncesi takımı güçlendirmek adına mutlaka kanat ve orta saha oyuncusu alacaklarını söyledi.

- Tarkan konseriyle açılış planı

Başkan Ay, sezon açılış törenini ise maç ve konser şeklinde düşündüklerini bildirdi.

Tören için stadyumdaki yeni çimlendirme işleminin bitmesini beklediklerini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Törenin çimlere bir zararı olabilir mi diye ilgili firmayla görüştük. Onun örtüsüyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Hafta başında belli olacak. Ondan sonra bakacağız. Milan çok para istedi. Bunun dışında çoğu Avrupa ülkesinde maçlar başlıyor. Onun için de gelmek istemiyorlar. Belki içeriden bir takımla görüşebiliriz. Aslında biz Villarreal ile görüştük. '26'sında gelebiliriz.' diye söylediler. Fakat 26'sında çimler yetişmeyeceği için o iş maalesef olmadı. Açılış konseri için Tarkan ile görüşülüyor. O da programına bakacak. Ona göre değerlendireceğiz. Tüm program hafta başında netleşecek.''

Yeni sezonda maçları rahat izlemek istediğini belirten Ali Ay, ''Ben de taraftar olduğuma göre ayak ayak üzerine atıp öyle maç izlemek, öyle takım görmek istiyorum. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah öyle bir takım çıkar ortaya. Onun için uğraş veriyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ay, takımdan gönderilecek oyuncuların yüzde 80'inin belli olduğuna da işaret ederek, bu konuyu son kez masaya yatırıp öyle karar vereceklerini anlattı.

Camiaya seslenen Ay, ''Kombinesini alan taraftarlara lafım yok. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bursasporumuza katkı veriyorlar. Bursaspor taraftarına şunu demek istiyorum; gelsinler artık takımlarını desteklesinler. Takım iyi de kötü de olsa Bursaspor hepimizin takımı. Bilet fiyatlarında onların istemesine göre hareket ettik. Fiyatları 50'şer lira geri çektik ki ben 100'er lira üzerine koymayı düşünüyordum. Gelsinler takımlarını desteklesinler." diye konuştu.