MUHAMMET DEMİR SİVASSPOR'DA

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Sivasspor, Trabzonspor'dan ayrılan Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Gaziantepspor forması giyen Muhammet Demir ile 2017/18 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Başkanvekilimiz Erdal Sarılar'ın ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

25 yaşında 1,80 boyundaki sporcumuz forvet mevkiinde görev yapıyor.

10 Ocak 1992'de Trabzon Aralık'da dünyaya gelen Muhammet Demir futbola Karadeniz Ereğli Belediyespor'da başladı. Ardından Bursaspor'a transfer olan Muhammet daha sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından Tranzonspor'un yolunu tutan golcü futbolcu geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak yeniden Gaziantepspor forması terletti.

Kariyerinde 236 maça çıkan Muhammet 110 gollük performans sergiledi.

Genç futbolcumuz, çeşitli kategorilerde Türk milli takımının formasını da 56 kez terletirken 46 gol attı.

Muhammet Demir'e Sivas'a hoş geldin diyor, Sivasspor forması altında başarılar dileriz."