MEVLÜT VE GÖKHAN ANTRENMANA ÇIKTI

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Slovenya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Kranjska Gora kasabasındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana, dün akşam kampa katılan yeni transferler Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler de katıldı. İki oyuncu da eski takımlarında sezon başı antrenmanlarına katıldıkları ve hazır oldukları için takımla çalışmalarda yer aldı.

Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı idman, el topu ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

İdmanda Emmanuel Adebayor yaptığı dansla takım arkadaşlarını neşelendirdi.

- 15 Temmuz şehitleri anıldı

Medipol Başakşehir'in gerçekleştirdiği antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Turuncu-lacivertliler, Türk bayrağı açarak poz verdi.



- Hazırlık maçında rakip Vitesse



İstanbul ekibi, kamptaki ikinci hazırlık maçını bu akşam Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile oynayacak.

Avusturya'nın Klagenfurt kasabasında oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.