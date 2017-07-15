Gaziantepspor'un yeni başkanı kim olacak?
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GAZİANTEPSPOR'UN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Gaziantepspor'un yeni başkanı kim olacak?

Tolga Batallı, doğru bir yönetici kadrosuyla adaylığı düşünebileceğini ve şu anda kulübün mali durumunu araştırdığını bildirdi.

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TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor'un olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından adı adaylıkla anılan iş adamı Tolga Batallı, doğru bir yönetici kadrosuyla adaylığı düşünebileceğini ve şu anda kulübün mali durumunu araştırdığını bildirdi.

Batallı, Gaziantepspor başkanlığına aday olacağı yönünde çıkan haberle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu anda kesin olarak aday olmaya karar vermediğini belirtti.

Böylesine önemli bir görevin kendisi için düşünülmesi halinde bir Gaziantepli olarak elinden geleni yapacağını aktaran Batallı, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantepspor gazi şehrimizin takımı. 1969 yılından beri futbol konusunda ellerinden geleni yapıyorlar, Süper Lig’te şehrimizi başarıyla temsil ediyorlardı. Gaziantepspor hepimizin takımı, bu takıma sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Doğru bir yönetici kadrosuyla adaylık konusunu düşünebilirim ancak şu an mali konu ne durumda araştırıyorum. Bu aynı zamanda bir ekip işi elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bir Gaziantepli olarak güç birliğinin şehrimizin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Gaziantepspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu 30 Temmuz'da yapılacak, ancak çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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