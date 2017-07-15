"GEREKSİZ BİR YABANCI FUTBOLCU SEVDASI VAR"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un defans oyuncusu Hakan Aslantaş, Türk oyunculara daha fazla değer verilemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de bulunan futbol kulüplerinin gereksiz bir yabancı futbolcu sevdası var." dedi.

Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde sürdürdüğü kampta günde çift antrenmana çıkan Karabük ekibi, kondisyon ve koordinasyon çalışmaları eşliğinde güç depoluyor.

Lige, transferlere ve kampa dair değerlendirmelerde bulunan defans oyuncusu Aslantaş, başlamasına az bir süre kalan ligde hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.

Daha önce Almanya'da top koşturan tecrübeli oyuncu, son 5 senedir süper ligdeki kalitenin arttığını düşündüğünü ifade ederek, "Bizden daha iyi olan takımları Karabük'te genelde yendik. Bu bizim için bir avantaj değil belki. Çünkü takımlar bunu bilerek gelecek artık. Ama bu takımın savaşçı kimliği ve koşan bir takım olması bizim için avantaj olacak." diye konuştu.

Hakan, birkaç oyuncu daha transfer olması halinde daha çok topla oynayan ve mücadele eden bir takım haline gelebileceklerini dile getirdi.

- "Türk futbolcuya daha fazla değer verilmeli"

Türkiye'de gerçekleşen yabancı oyuncu transferlerine de değinen Hakan, "Türkiye'de bulunan futbol kulüplerinin gereksiz bir yabancı futbolcu sevdası var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk oyuncuya daha fazla değer verilmeli." diyen tecrübeli oyuncu, şunları söyledi:

"Takımlarda yabancı futbolcu sayısı artınca yerli oyuncu sayısı düştü. Bu da takım olma yolunda gitmeyi zorlaştırdı. Çünkü sirkülasyon artı. Bir şekilde yerli ve yabancı oyuncu kaynaşmak zorunda. Olmazsa sahada daha kötüye gidiyor. Bu kaynaşma olmadığı zaman takım kaybediyor, sen kaybediyorsun, kulübün kaybediyor."

Öte yandan, gurbetçi futbolcuların dünyanın en iyi takımlarında forma şansı bulmasının kendisini sevindirdiğini dile getiren Hakan, gurbette doğan Türk futbolculara Mesut Özil ve Nuri Şahin'den önce gereken değerin verilmediğini savundu.

- "Pepe büyük bir transfer"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe hakkındaki görüşlerini de paylaşan Hakan, şunları kaydetti:

"Pepe'nin bu ülkeye gelmesi büyük bir olay. Bence bu transfer Beşiktaş için de faydalı olur. Ama bu kadar büyük paralar vermekte bir takımı zorlar. Belki biz ülke olarak üretmeye bakarsak, altyapıya önem verirsek ya da var olanları geliştirmeye bakarsak, bu paraları farklı yerlerde kullanabiliriz."

Havasının güzelliği ve doğal ortamı nedeniyle kamp yeri olarak Bolu'yu tercih ettiklerini anlatan Hakan, "Kamp, futbolcu için her zaman zor geçer. Ama burada, takım olma adına sanki daha birbirimize yakın olduğumuz için iyi oluyor. Kampımız hem güzel hem de zor geçiyor." dedi.

Tecrübeli oyuncu Hakan, takıma yeni katılan arkadaşlarının da olduğunu belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Uyum sorunu çabuk geçiyor diye düşünüyorum. Sadece benle ilgili değil, yabancı oyuncular için de burada aile ortamı var. Karabük, küçük şehir olduğu için daha çok kolej takımı ve aile ortamı yaratılıyor. Bu da takım için güzel bir şey. Onun için uyum süreci daha kısa oluyor."