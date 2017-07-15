ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ TRANSFERİ: GENÇER CANSEV

Ankaragücü, geçen sene Göztepe’de kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehir’in oyuncusu Gençer Cansev ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Ankaragücü, Erzurum kampı öncesinde yeni bir ismi daha kadrosuna kattı.

İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-lacivertli ekip, geçen sene Göztepe’de kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehir’in oyuncusu Gençer Cansev ile anlaşma sağladı.

Ankaragücü yönetimi ile bir araya gelerek ön protokol anlaşılmasına imza atan 28 yaşındaki deneyimli oyuncu Gençer, başkent ekibinin kafilesine dahil olarak Erzurum kampı kadrosunda yer aldı.

Başkent ekibinin yeni transferi Gençer Cansev, profesyonel kariyerine 2006-07 sezonunda o dönem 2. Lig’de oynayan Küçükköyspor’da başladı. Burada oynadığı futbol ile dikkat çeken başarılı isim, sırasıyla Kartalspor, Giresunspor, Boluspor, Başakşehir ve son olarak Göztepe forması giydi.

Geride kalan sezonda, Göztepe formasıyla Süper Lig’e çıkma sevincini yaşayan tecrübeli stoper, takımıyla 27 maça çıkıp 1 gol atarak İzmir ekibinin etkili oyuncuları arasına girdi.

1.87 boyunda Ankaragücü’nün yeni ismi Gençer, profesyonel kariyeri boyunca 210 karşılaşmaya çıkıp 10 kez ağları havalandırdı. Defans oyuncusu, kariyeri boyunca 51 sarı ve 4 kırmızı kart gördü.