Murat Cavcav: "Cumhuriyetimizin payidar olması için..."
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MURAT CAVCAV: "CUMHURİYETİMİZİN PAYİDAR OLMASI İÇİN..."

Murat Cavcav: "Cumhuriyetimizin payidar olması için..."

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "15 Temmuz gecesi ve sabahında bu hainlere canlarını siper ederek demokrasimize sahip çıkan şehitler ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

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Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Bundan tam bir yıl önce şanlı ordumuzun kıyafetlerine bürünen hainlerin sebep olduğu bir felaket yaşadık. 15 Temmuz 2016 gecesi ve sabahında bu hainlere canlarını siper ederek demokrasimize sahip çıkan şehitler ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Her kurum ve vatandaş gibi sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Cavcav, 'Böylesi bir hıyanetin tekrar yaşanmaması ve Cumhuriyetimizin payidar olması için biz de Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak her kurum ve vatandaş gibi üzerimize düşen neyse, elbette yapacağız." ifadelerini kullandı.
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