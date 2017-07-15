ANKARAGÜCÜ, ERZURUM'A HANGİ OYUNCULARI GÖTÜRÜYOR?

2017-2018 Sezonu öncesi ilk etap kamp çalışmalarını Beştepe Tesisleri'nde tamamlayan Ankaragücü, yarın (16-07-2017 Pazar günü) Erzurum’a geçerek ikinci etap çalışmaları için kampa girecek.
Ankara’da gerçekleştirilen çalışmaların ardından Erzurum kamp kadrosunu belirleyen teknik direktör İsmail Kartal; Serkan Balcı, Erhan Şentürk, Cenk Kaplan, Emre Kara, İrfan Batuhan Yılmaz, Batuhan Arslan, Furkan Bekleviç, Ahmet Can Arık, Furkan Güneş, Arda Karademir, Hasan Kaya, Metin İlhan ve Hurşit Taşçı’yı kamp kadrosuna dahil etmedi.
Sarı-Lacivertli ekip, geçen yıl elde edilen şampiyonlukta emeği olan futbolculara teşekkür ederek, oyunculara bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar diledi.
Pazar günü başlayacak Erzurum kampında yer alacak futbolcular ise şu isimlerden oluştu:
Ali Sinan Gayla, Enes Kubat, Muharrem Ozan Cengiz, Mert Aydeniz, Altay Bayındır, Emre Koyuncu, Korcan Çelikay, Muhammet Gönülaçar, Arif Morkaya, Çağatay Çeken, Ömer Bozan, Kenan Özer, Kwame Owusu, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Edson Da Silva, Muhammet Kehinde, Mrck Kibonk, Sedat Ağaçay, Gençer Cansev
Başkent ekibi, Erzurum kampının ardından Yeni Samsun Stadyumu’nın açılışında, Samsunspor ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak.