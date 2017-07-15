Ankaragücü'ndeki hareketlilik, ayrılıkları peşinden getirdi!
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ANKARAGÜCÜ'NDEKİ HAREKETLİLİK, AYRILIKLARI PEŞİNDEN GETİRDİ!

Ankaragücü'ndeki hareketlilik, ayrılıkları peşinden getirdi!

Ankaragücü'nde yeni sezon öncesi yapılması planlanan Erzurum kampı öncesinde ayrılıkların üst üste gelmesi, camiada şok etkisi yarattı.

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Yeni sezon öncesi çalışmalar doğrultusunda Erzurum’a kampa gitmeye hazırlanan Ankaragücü’nde ayrılıklar üst üste gelmeye başladı.

Geçen sezon şampiyon olan takımın iskeletini oluşturan Kaptan Serkan Balcı, Erhan Şentürk, Cenk Kaplan ile yolları ayırma kararı alan Ankaragücü teknik heyeti, bu isimleri Erzurum kampına çağırmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yolların ayrıldığını doğrulayan başarılı isimler, veda mesajı yayınlayarak camiadan helallik istedi.

Geride kalan senenin kritik dakikalarında süre alarak takımına katkıda bulunan Emre Kara ve Hurşit Taşcı da kampta yer almazken, gelecek vaat eden genç isimlerden Hasan Kaya, Ahmet Can Arık, İrfan Batuhan Yılmaz, Metin İlhan ve Arda Karademir’in de kendilerine kulüp bulması istendi.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen bu isimlere ayrılık kararını, kulüpte hangi görevde olduğu belli olmayan Emrah Yıldız’ın tebliğ ettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda sözleşme uzatılan oyuncularla yolların ayrılması şaşkınlık oluştururken, bu yol ayrımlarının ardından 21 oyuncudan oluşan Erzurum kampına geçen sene şampiyon takımın başarılı isimlerinden Korcan Çelikay, Ferhat Çulcuoğlu, Muharrem Ozan Cengiz, Kenan Özer, Ömer Bozan, Alihan Kubalas ve Enes Kubat götürüldü.

Başkent ekibi, geçtiğimiz günlerde Henrique Da Silva, Kehinde, Kibong, Samuel Owusu, Sedat Ağçay, Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu ile anlaşma sağlandığını açıklamıştı. 

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Eskikurt
15 Temmuz 201716:51
Takimin temel taslari ile oynamak hicte iyi degil gecen senenin yildiz oyuculari birer birer yollaniyor İsmail hoca belliki kisa vadeli degil uzun vadeli plan dusuncesinde insallah Ankaragucumuz icin hayirli olur ama takimin iskeletini fazla bozmak hicte iyi olmaz.
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Omer
15 Temmuz 201716:26
Geçen sezon biz zaten top oynamadık biz a.güçlülerin gumushane yenilgisi sonrası havaalani karsilamasi işi bitirdi tuzla maçını bile son anda çevirdik oyuna ikinci yarı giren Enes ve Harun dünya herhalde karar bence dogru
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