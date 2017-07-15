Samsunspor, yeni stadını açıyor
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SAMSUNSPOR, YENİ STADINI AÇIYOR

Samsunspor, yeni stadını açıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 33 bin 919 kişilik yeni stadının açılışını Ankaragücü ile hazırlık maçı yaparak gerçekleştirecek.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 33 bin 919 kişilik yeni stadının açılışını Ankaragücü ile hazırlık maçı yaparak gerçekleştirecek.

Kulüp Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni stadın açılışını Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesinde kendilerinin yapacağını söyledi.

Ankaragücü ile hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Araboğlu, "33 bin 919 kişilik yeni stadımızı Ankaragücü ile hazırlık maçı yaparak açacağız. Eski futbolcularımız da sahada olacak. Ayrıca kulübe emeği geçen tüm başkan ve üyelerimiz de orada bulunacak." dedi.

Açılış maçına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı da davet edeceklerini belirten Araboğlu, stadın yapımında emeği bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etti.

Transfer çalışmaları

Araboğlu, Samsunspor'un yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdüğünü, transfer çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi.

Biri yabancı olmak üzere 12 oyuncu ile sözleşme imzaladıklarına dikkati çeken Araboğlu, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz doğrultusunda 2 yerli ve 4 yabancı oyuncu daha alacağız ama aceleci değiliz. Özellikle yabancı oyuncuları iyi analiz edip, araştırarak transfer etmek istiyoruz. Bunun için titiz davranıyoruz. Açılış maçı öncesinde belki 2 yabancı oyuncuyu kadromuza katmış oluruz."

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