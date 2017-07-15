LYON, MARCELO'YU AÇIKLADI

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, Beşiktaş'tan transfer ettiği savunma oyuncusu Marcelo Guedes ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Marcelo, Olympique Lyon formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Olympique Lyon tarihinde top koşturacak 17. Brezilyalı oyuncu olan Marcelo, Fransız ekibini yeni başarılara ulaştırmayı hedeflediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübeli ve dayanıklı bir savunma oyuncusuyum. Teknik ve markaj kabiliyetim yüksek. Uzun zamandır Olympique Lyon'un başarılarını ve özellikle üst üste 7 kez lig şampiyonluğunu kazanmasını yakından izledim. Burada Juninho ve Cris olmak üzere benim gibi Brezilyalı oyuncular top koşturdu. Ben de Olympique Lyon'da yeni kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım. Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki maçlar çok çetin geçti. Olympique Lyon iyi bir takım."

Fransız ekibi, sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş'a 7 milyon avro garanti, 500 bin avro da performansa dayalı olmak üzere toplam 7,5 milyon avro ödeyecek.

Oyuncunun dayanışma katkı payları da Olympique Lyon tarafından karşılanacak.

''Beşiktaş'ta unutulmaz iki şampiyonluk yaşadım''

Marcelo Guedes, siyah-beyazlı formayla unutulmaz iki şampiyonluk yaşadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından uçak içinde kendisinin Vodafone Park'a baktığı bir karikatür yayınlayan ve "Kendine iyi bak." mesajı paylaşan Marcelo, şunları kaydetti:

"Başkana, antrenörlere ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz deneyimdi. Unutulmaz iki şampiyonluk yaşadım. Her şeyi yapmış olarak kulüpten ayrıldığımı düşünüyorum. Arkamda bir gün buluşacağımıza inandığım arkadaşlar bırakıyorum. Bu bir veda değil. Beşiktaş ailesine her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkürler kartal."