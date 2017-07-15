Cengiz Ünder, Roma'da
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CENGİZ ÜNDER, ROMA'DA

Cengiz Ünder, Roma'da

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma ile anlaşan milli futbolcu Cengiz Ünder, kendisi için yeni bir maceranın başladığını söyledi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma ile anlaşan milli futbolcu Cengiz Ünder, kendisi için yeni bir maceranın başladığını söyledi.

Roma'nın 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 20 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Roma Fiumicino Havaalanı'na ulaştı.

Milli futbolcuyu havaalanında çok sayıda İtalyan gazeteci ve bir grup Roma taraftarı karşıladı. Cengiz'in dış hatlar çıkışında görünmesiyle havaalanında heyecan yaşanırken, genç oyuncu da yeni takımının atkısıyla basın mensuplarına "Forza Roma" diyerek poz verdi.

Cengiz, Roma'ya ayak basar basmaz ilk değerlendirmesini de AA muhabirine yaptı. Doğum gününde Roma'ya transfer olduğu hatırlatılan genç oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Benim için yeni bir macera başlıyor. İnşallah bundan sonrası daha da iyi olacak. Forza Roma." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, bazı taraftarlarla öz çekim yaparken, taraftarların doğum günü tebriklerini de kabul etti.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki milli futbolcunun, kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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