Sneijder ile yollar ayrıldı
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SNEİJDER İLE YOLLAR AYRILDI

Sneijder ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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Galatasaray, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak, yollar ayrıldı.

Galatasaray'ın sezon öncesi kampına götürülmeyen Sneijder, bir süredir Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımdan ayrı bireysel çalışma yapıyordu.

Sarı-kırmızılı kulübün, sözleşmenin feshiyle ilgili detayları kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.

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