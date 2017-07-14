Gençlerbirliği, Panathinaikos'a boyun eğdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ, PANATHİNAİKOS'A BOYUN EĞDİ

Gençlerbirliği, Panathinaikos'a boyun eğdi

Gençlerbirliği, Hollanda kampı programı doğrultusunda yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasında, Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'a 1-0 mağlup oldu.

662 Okunma

Gençlerbirliği: 0 - Panathinaikos: 1

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (70.dk Orhan), Palitsevich (75.dk Mert), Luccas (67.dk Berat), Halil İbrahim (63.dk Bady), Uğur (55.dkN’Diaye),Scekic (45.dk Issah), Khalili (57.dk Milinkovic), Ahmet İlhan (45.dk Matei), Serdar (45.dk Murat), Skuletic (45.dk Vedat)

Panathinaikos: Vlachadimos (63.dk Steele), Reys (61.dk Donis), Altman,Molins(60.dk Evangelou), Zeca (86.dk Thelander), Lod, Hult,Kolovetsios, Moledo (60.dk Staikos),Chatzigiovanis (76.dk Bouzokis), Coulibaly

GOL: 6.dakika Molins

6.dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Molins skoru 1-0 yaptı.

10.dakikada Serdar rakibini şık bir çalımla geçmek istedi ancak rakibinin sert faulüyle yerde kaldı. Serdar’ın kullandığı frikiği ön direkte uzaklaştırdılar.

24.dakikada kalemizde oluşan tehlikeyi Halil İbrahim Pehlivan önledi.

52.dakikada Khalili’nin ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

57.dakikada kornerden seken topa Ahmet sert vurdu ancak kaleci kurtardı.

66.dakikada Matei, Hult’tan sıyrıldı ve ortasını yaptı. Vedat ceza sahası içinde vurdu top az farkla auta çıktı.

87.dakikada Berat’ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve takımımız ilk hazırlık maçından mağlup ayrıldı.

2
Gençlerbirliği'ne Moritanyalı ön libero
9
Özat: "Mazisi olan takıma Ostim yakışır mı?"
Haber Ankara, ödül töreni ile başarısını taçlandırdı
1
TFF'den şike açıklaması
5
Erdi Can Şehit, Gençlerbirliği'nde
2
"Ben halen 19 Mayıs Stadı için ümitliyim"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿