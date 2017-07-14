GENÇLERBİRLİĞİ, PANATHİNAİKOS'A BOYUN EĞDİ

Gençlerbirliği: 0 - Panathinaikos: 1
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (70.dk Orhan), Palitsevich (75.dk Mert), Luccas (67.dk Berat), Halil İbrahim (63.dk Bady), Uğur (55.dkN’Diaye),Scekic (45.dk Issah), Khalili (57.dk Milinkovic), Ahmet İlhan (45.dk Matei), Serdar (45.dk Murat), Skuletic (45.dk Vedat)
Panathinaikos: Vlachadimos (63.dk Steele), Reys (61.dk Donis), Altman,Molins(60.dk Evangelou), Zeca (86.dk Thelander), Lod, Hult,Kolovetsios, Moledo (60.dk Staikos),Chatzigiovanis (76.dk Bouzokis), Coulibaly
GOL: 6.dakika Molins
6.dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Molins skoru 1-0 yaptı.
10.dakikada Serdar rakibini şık bir çalımla geçmek istedi ancak rakibinin sert faulüyle yerde kaldı. Serdar’ın kullandığı frikiği ön direkte uzaklaştırdılar.
24.dakikada kalemizde oluşan tehlikeyi Halil İbrahim Pehlivan önledi.
52.dakikada Khalili’nin ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.
57.dakikada kornerden seken topa Ahmet sert vurdu ancak kaleci kurtardı.
66.dakikada Matei, Hult’tan sıyrıldı ve ortasını yaptı. Vedat ceza sahası içinde vurdu top az farkla auta çıktı.
87.dakikada Berat’ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.
Maçta başka gol olmadı ve takımımız ilk hazırlık maçından mağlup ayrıldı.