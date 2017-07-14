OSMANLISPOR DAYANIKLILIĞINI ARTTIRDI

Günü çift antrenmanla tamamlayan Mor-Sarılı Başkent ekibi, sabah antrenmanında kuvvet çalışması yaparken akşam antrenmanında ise dayanıklılığa yönelik çalıştı.

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Yeni sezon hazırlıklarını Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde sürdüren Başkent ekibi günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde yapılan günün ilk çalışmasında Mor-Sarılılar, takımın performans antrenörü Thorsten Völler ve kondisyoner Arif Can Şanal gözetiminde 1 saat 10 dakika core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışması ve kuvvete yönelik özel çalışma yaptı.

Başkent ekibi günün ikinci antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan Mor-Sarılı ekip, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı devam ettirdi. Günün ikinci çalışması çift kale maçla son buldu. Yaklaşık olarak 1,5 saat süren akşam antrenmanına tedavi süreçleri tamamlanan Tiago Pinto ve Raheem Lawal da katılırken Engin Bekdemir ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Osmanlıspor, yarın (Cumartesi) sabah 10:00 ve akşam 18:00’da yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.