Kibong resmen Ankaragücü'nde
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KİBONG RESMEN ANKARAGÜCÜ'NDE

Kibong resmen Ankaragücü'nde

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da futbol oynayan tecrübeli futbolcu Marc Kibong Mbamba ile iki yıllık ön sözleşme imzaladı.

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Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da futbol oynayan tecrübeli futbolcu Marc Kibong Mbamba ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüşerek kendisini sarı-lacivertli renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atan tecrübeli isim Kibong Mbamba, ”Türkiye’de futbol oynadığım için Ankaragücü’nü biliyordum. Mükemmel bir taraftar kitlesi var. Ankaragücü’nün başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışarak Ankaragücü’nü hak ettiği yere getireceğiz. Şimdiden taraftarlarımızın karşısına çıkacağımız günün heyecanını yaşıyorum” dedi.

Kibong Mbamba’yı uzun süredir takip ettiğini ve transferini gerçekleştirmek için çok emek harcandığını söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, ”Taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verebilecek yarışmacı bir takım kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hocamızın ihtiyaç duyduğu mevkilere yönelik transfer çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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