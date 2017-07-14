NİJERYALI GOLCÜ, ANKARAGÜCÜ'NE İMZAYI ATTI

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Elazığspor’da forma giyen 1994 doğumlu başarılı forvet Lanre Kehinde ile 1 yıllık ön sözleşme imzaladı.

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Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Elazığspor’da forma giyen 1994 doğumlu Nijeryalı başarılı forvet Lanre Kehinde ile 1 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüşerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Lanre Kehinde, Ankaragücü’nde oynayacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Takıma katkı sağlamak için çok çalışacağını vurgulayan Lanre Kehinde, ” Ankaragücü’nün hedefine ulaşması için elimden gelen çabayı göstereceğim” şeklinde konuştu.

İmza sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Mehmet Yiğiner, ”Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere yönelik transferlerimizi sürdürüyoruz. Taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verebilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Lanre Kehinde transferi camiamıza hayırlı olsun” dedi.