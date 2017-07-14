Sivasspor'a Rus defans
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SİVASSPOR'A RUS DEFANS

Sivasspor'a Rus defans

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Rus defans oyuncusu Vitali Djakov'u kadrosuna kattı.

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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Rus defans oyuncusu Vitali Djakov'u kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova forması giyen Vitali Djakov ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde gerçekleşen imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da katıldı.

Rusya'nın Krasnodar kentinde dünyaya gelen 28 yaşında ve 1,92 metre boyundaki futbolcu, Lokomotiv Moskova II, Sochi-04, Gubkin, Lokomotiv-Kazanka Moskova, Rostov, Tom Tomsk takımlarının formasını giydi. Djakov son olarak Dinamo Moskova takımında oynadı.

Kariyerinde 139 maça çıkan Vitali Djakov 17 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Djakov, çeşitli kategorilerde Rusya Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terletti.

Djakov sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Vitali Djakov, Sivas Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Rus stoper, kardiyoloji, ortopedi, göz, genel cerrahi, iç hastalıkları ve diş hastalıkları polikliniklerinde bazı test ve taramalara tabi tutuldu. Sağlık kontrollerinde Sivasspor Genel Müdürü Cafer Kaplan da hazır bulundu.

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