Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞLADI

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boy pehlivanların güreşe tutuşmasıyla başladı.

236 Okunma

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boy pehlivanların güreşe tutuşmasıyla başladı.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin saat 18.00'deki açılış törenine kadar sürecek.

Bu yıl minik 1 boyda 140, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 145, teşvik 2 boyda 174, tozkoparan boyda 209, ayak boyunda 228, deste küçük boyda 116, deste büyük boyda 75, küçük orta küçük boyda 339, küçük orta büyük boyda 160, büyük orta 112, başaltı da 67, baş boyunda 60 pehlivan mücadele edecek.

Yarın başaltı ve başpehlivanların mücadeleleri de gerçekleşecek.

Organizasyon, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşleriyle tamamlanacak.

ETİKETLER
Nijeryalı golcü, Ankaragücü'ne imzayı attı
2
Gençlerbirliği'ne Moritanyalı ön libero
Yiğiner, şampiyonların sevincine ortak oldu
Haber Ankara'dan Mehmet Yiğiner'e ödül
5
Özat: "Mazisi olan takıma Ostim yakışır mı?"
Haber Ankara, ödül töreni ile başarısını taçlandırdı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿