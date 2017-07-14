SPARTA PRAG, SEMİH KAYA'YI AÇIKLADI

Çekya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, milli futbolcu Semih Kaya'yı kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray'dan transfer edilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Semih Kaya, bu transferin hayatı ve futbol kariyeri için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ben ve eşim, burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Yeni bir şehir keşfetmek ve insanlarla tanışmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'dan ayrılmanın çok kolay olmadığını vurgulayan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da çok zaman geçirdim. Takımdan ve arkadaşlarımdan ayrılmak çok zordu. Başarılı olacağımı ümit ediyorum. Galatasaray ile birçok kupa kazandım. Zor maçlar oynadım. Sparta Prag, Çekya'nın en başarılı kulübü. Burada da Galatasaray'da olduğu gibi birçok başarı kazanmak istiyorum."

Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray bonserrvisi açıkladı

Galatasaray Kulübü, Semih Kaya'yı transfer eden Çekya'nın Sparta Prag Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli alacağını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgiye göre, milli futbolcunun satışından Çekya temsilcisinden 2 milyon avro bonservis ücreti alınacağı kaydedildi.

Bu bonservis ücretine ek olarak Sparta Prag'ın Galatasaray Kulübüne, 2019-2020 sezonuna kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasına kalacağı her dönem için 350 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yer alacağı her sezon içinse 100 bin avro ödeme yapacağı aktarıldı.

Semih Kaya'nın sonraki satışı içinse Çekya temsilcisinin satış karının yüzde 15'ini sarı-kırmızılı kulübe ödeyeceği ifade edildi.