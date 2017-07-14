İşte Vaz Te'nin yeni takımı
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İŞTE VAZ TE'NİN YENİ TAKIMI

İşte Vaz Te'nin yeni takımı

Çin takımlarından Henan Jianye, Akhisar Belediyespor'dan ayrılan Ricardo Vaz Te'nin transferini açıkladı.

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Çin takımlarından Henan Jianye, Akhisar Belediyespor'dan ayrılan Ricardo Vaz Te'nin transferini açıkladı.

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