ESKİ BAŞKANDAN ŞİKE İDDİALARINA YANIT

TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'in eski başkanı Osman Toprak, kulüp hakkındaki şike iddialarına ilişkin, ses kayıtlarında ismi geçen şahısların hiçbirinin kulübü temsile yetkili olmadığı ve kulüple hiçbir resmi bağının bulunmadığını bildirdi.

Toprak, yazılı açıklamasında, son günlerde kulüple ilgili gündeme getirilmeye çalışılan konuların kamuoyunu ve kendilerini oldukça rahatsız ettiğini belirtti.

Kurulduğu günden bu yana girmiş olduğu bütün sportif faaliyetlerde dostluğu, kardeşliği, fair play'i ilke edinen kulübün hiçbir zaman kirli ilişki içine girmediğini, bundan sonra da girmeyeceğini anlatan Toprak, şu ifadeleri kullandı:

"Ses kayıtlarında ismi geçen şahısların hiçbiri kulübümüzü temsile yetkili olmadığı gibi kulübümüzle de hiçbir resmi bağı bulunmamaktadır. Sosyal medya mecralarında bahsi geçen ve yasal olmayan yöntemlerle elde edildiğini düşündüğümüz bazı dinleme kayıtlarının montajlanarak gerçek gibi gösterilmesi, spor kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılması, kulübümüzün ve şehrimizin karalama çabalarına girilmesi kesinlikle sonuçsuz kalacaktır."

FETÖ hatırlatması

Yaşanan gelişmelerin kendilerine önceki yıllarda FETÖ'nün yaptığı yasal olmayan fiziki takip ve ortam dinlemelerini montajlayarak şantaj yaptığı tarzı hatırlattığını aktaran Toprak, bahsi geçen konuşmanın yine montajlanmış ve bu kayıtların şantaj unsuru haline getirilmeye çalışıldığını savundu.

Osman Toprak, açıklamasında daha sonra şunları kaydetti:

"Kardeş ve komşu kentimiz Şanlıurfa ve çok sevdiğimiz Şanlıurfalılarla kurmuş olduğumuz tarihsel kardeşlik ve sevgi bağları bu gibi ucuz senaryolarla kesinlikle kopmayacaktır. Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'ın bu iki kardeş ve komşu kenti bir araya düşürecek mesnetsiz ve anlamsız bir çaba içerisine girmesi akıl ve izan dışıdır. TFF'ye yapmış oldukları girişim bu iki kentin kardeşliğinin, birliğinin altına atılmış bir dinamittir. Sağduyulu Şanlıurfa ve Gaziantepli hemşehrilerimiz bu oyunlara pirim tanımayacak ve nifak tohumu ekmeye çalışanlara gereken dersi fazlasıyla verecektir."

"Kendi göbeğimizi kendimiz kestik"

Kulüp olarak Şanlıurfaspor'un başarısız olmasını gerektirecek hiçbir çaba ve gayretin içinde olmadıklarına, maçın skoruna etki edecek hiçbir girişimde kesinlikle bulunmadıklarına işaret eden Osman Toprak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol sahada oynanmaktadır, maçın oynandığı hafta düşme potasında olan her iki takım Manisaspor- Şanlıurfaspor maçı, galip gelenin ligde kalacağı, yenilenin düşme korkusu yaşayacağı bir maçtı. Manisaspor kendisi için önemli ve kazanması gereken bir maçı kazandı, Şanlıurfaspor kaybetti. Biz hiçbir rakibimizin durumuna bakmadan kendi maçlarımıza baktık ve her maça final havasında çıktık. Biz galip geldikten sonra diğer takımların ne yaptığına, ne yapacağına bakmamıza gerek yoktu. Nitekim takımın başına teknik direktör olarak Hüseyin Kalpar'ı getirdikten sonra oynadığımız futbol ve aldığımız puanlar ortada. Deyim yerindeyse kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Takımımızın aldığı her puan alın teriyle alınmış tertemiz puanlardır ve ligde de hiçbir şaibeye bulaşmadan alnının akıyla kalmıştır."

Toprak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, kente ve kulübe karşı oynandığını iddia ettiği kirli oyuna karşılık hukuki zemin çerçevesinde gerekli her türlü yasal yollara başvurulacağını kaydetti.