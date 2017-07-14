Erdal Güneş, futbolu bıraktı
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ERDAL GÜNEŞ, FUTBOLU BIRAKTI

Erdal Güneş, futbolu bıraktı

Erdal Güneş, aktif futbol hayatına son vererek, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te antrenörlük görevine başladı.

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Erdal Güneş, aktif futbol hayatına son vererek, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te antrenörlük görevine başladı.

Gazişehir Gaziantep Kulübünden yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımının 4 sezondur formasını giyen ve kaptanlık görevini yürüten 35 yaşındaki Erdal Güneş, kariyerine kulüp bünyesinde antrenör olarak devam edecek.

Açıklamada, Erdal Güneş'in bundan sonraki görevinde ve kariyerinde başarılar dilendi.

Erdal Güneş ise yaptığı açıklamada, Gazişehir Gaziantep Kulübüne hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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