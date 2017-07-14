AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi sona erdi. Eşleşmeler şöyle:
1. Grup:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Osijek (Hırvatistan)/Luzern (İsviçre)
Norrköping (İsveç)/Trakai (Litvanya) - Shkendija 79 (Makedonya)/HJK Helsinki (Finlandiya)
Krasnodar (Rusya) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Lyngby (Danimarka)
Sturm Graz (Avusturya)/Mladost (Karadağ) - Fenerbahçe (Türkiye)
Panathinaikos (Yunanistan)/Gebele (Azerbaycan) - Jagiellonia (Polonya)
2. Grup:
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Mlada Boleslav (Çekya) - Kairat (Kazakistan)/Skenderbeu (Arnavutluk)
Austria Wien (Avusturya) - Progres Niedercorn (Lüksemburg)/AEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Vaduz (Liechtenstein)/Odds (Norveç)
Dinamo Bükreş (Romanya) - Athletic Bilbao (İspanya)
Olimpik Donetsk (Ukrayna) - PAOK (Yunanistan)
Arka (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan)/Midtjylland (Danimarka)
3. Grup:
Östersunds (İsveç)/Galatasaray (Türkiye) - Inter Bakü (Azerbaycan)/Fola Esch (Lüksemburg)
Bordeaux (Fransa) - Kalju (Estonya)/Videoton (Macaristan)
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/KR Reykjavik (İzlanda) - Panionios (Yunanistan)/Gorica (Slovenya)
Valletta (Malta)/Utrecht (Hollanda) - Haugesund (Norveç)/Lech Poznan (Polonya)
CSU Craiova (Romanya) - Milan (İtalya)
Brondby (Danimarka)/VPS (Finlandiya) - Hajduk Split (Hırvatistan/Levski Sofya (Bulgaristan)
4. Grup:
Gent (Belçika) - Altach (Avusturya)/Dinamo Brest (Belarus)
Astra (Romanya)/Zira (Azerbaycan) - Olexandriya (Ukrayna)
Everton (İngiltere) - Ruzomberok (Slovakya)/Brann (Norveç)
Aberdeen (İskoçya)/Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)/Zaria Balti (Moldova)
Irtysh (Kazakistan)/Kızılyıldız (Sırbistan) - Sparta Prag (Çekya)
Beitar (İsrail)/Botev Plovdiv (Bulgaristan) - Maritimo (Portekiz)
5. Grup:
Zenit (Rusya) - Trencin (Slovakya)/Bnei Yehuda (İsrail)
Olympique Marsilya (Fransa) - Oostende (Belçika)