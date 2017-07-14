Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

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Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi sona erdi. Eşleşmeler şöyle:

1. Grup:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Osijek (Hırvatistan)/Luzern (İsviçre)

Norrköping (İsveç)/Trakai (Litvanya) - Shkendija 79 (Makedonya)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Krasnodar (Rusya) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Lyngby (Danimarka)

Sturm Graz (Avusturya)/Mladost (Karadağ) - Fenerbahçe (Türkiye)

Panathinaikos (Yunanistan)/Gebele (Azerbaycan) - Jagiellonia (Polonya)

2. Grup:

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Mlada Boleslav (Çekya) - Kairat (Kazakistan)/Skenderbeu (Arnavutluk)

Austria Wien (Avusturya) - Progres Niedercorn (Lüksemburg)/AEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Vaduz (Liechtenstein)/Odds (Norveç)

Dinamo Bükreş (Romanya) - Athletic Bilbao (İspanya)

Olimpik Donetsk (Ukrayna) - PAOK (Yunanistan)

Arka (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan)/Midtjylland (Danimarka)

3. Grup:

Östersunds (İsveç)/Galatasaray (Türkiye) - Inter Bakü (Azerbaycan)/Fola Esch (Lüksemburg)

Bordeaux (Fransa) - Kalju (Estonya)/Videoton (Macaristan)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/KR Reykjavik (İzlanda) - Panionios (Yunanistan)/Gorica (Slovenya)

Valletta (Malta)/Utrecht (Hollanda) - Haugesund (Norveç)/Lech Poznan (Polonya)

CSU Craiova (Romanya) - Milan (İtalya)

Brondby (Danimarka)/VPS (Finlandiya) - Hajduk Split (Hırvatistan/Levski Sofya (Bulgaristan)

4. Grup:

Gent (Belçika) - Altach (Avusturya)/Dinamo Brest (Belarus)

Astra (Romanya)/Zira (Azerbaycan) - Olexandriya (Ukrayna)

Everton (İngiltere) - Ruzomberok (Slovakya)/Brann (Norveç)

Aberdeen (İskoçya)/Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)/Zaria Balti (Moldova)

Irtysh (Kazakistan)/Kızılyıldız (Sırbistan) - Sparta Prag (Çekya)

Beitar (İsrail)/Botev Plovdiv (Bulgaristan) - Maritimo (Portekiz)

5. Grup:

Zenit (Rusya) - Trencin (Slovakya)/Bnei Yehuda (İsrail)

Olympique Marsilya (Fransa) - Oostende (Belçika)

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