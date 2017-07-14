AVCI'DAN CLUB BRUGGE YORUMU

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge ile eşleşmekten dolayı memnun olduklarını söyledi.

Avcı, turuncu-lacivertli takımın Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sene iki final oynadık, bence bizim için esas final Brugge maçları olacak." dedi.

Abdullah Avcı, Club Brugge'un Belçika futbolunun önemli takımlarından biri olduğunu belirterek, kura çekimi hakkında şunları kaydetti:

"Hayırlı olsun. Club Brugge da ligi bizim gibi ikinci bitirdi. Geçen sene Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadılar ama puan alamadılar, maç kazanamadılar. Bu onlara önemli bir tecrübe kazandırdı. Bugünden itibaren yoğun bir şekilde bu maçlara çalışmaya başlayacağız. Club Brugge ve Viktoria Plzen'den birisi gelirse bizim için daha iyi olur diyorduk. Öyle oldu. İlk maç deplasmanda, bu da önemli."

Avcı, Club Brugge karşısındaki tur şansları ile ilgili olarak ise, "Bir futbol takımı sahaya kazanmak için çıkar. Biz iki sezondur Avrupa kupalarındayız, hep adım adım gidiyoruz, umarım bir tık daha üstüne çıkarak devam edeceğiz. Geçen sene iki final oynadık, bence bizim için esas final Brugge maçları olacak. Bunun için oynamıştık. Eğer bu turu geçersek Avrupa kupaları için birçok şeyi halletmiş olacağız. Şampiyonlar Ligi play-off'u oynayacağız, Avrupa Ligi'ni cebimize koyacağız. Kulübün maddi, manevi kazançları olacak. Şu saatten sonra bunun için çalışacağız. " ifadelerini kullandı.

Club Brugge'u hemen izlemeye alacaklarını belirten Avcı, "Yarın, kamp yaptığımız yere yakın bir yerde hazırlık maçları olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün programına bakıp, yarın Brugge'un hazırlık maçını izlettireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.