DWİGHT HARDY, GALATASARAY ODEABANK'TA

Galatasaray Odeabank, ABD'li oyun kurucu Dwight Hardy'ı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, ABD'li şutör oyun kurucu Dwight Hardy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine İtalya'nın Serie B Ligi ekiplerinden Pistoia Basket ile başlayan 1987 doğumlu oyuncu, ilk önemli transferini Virtus Bologna'ya giderek gerçekleştirdi. Dwight Hardy, geçmiş sezonlarda Trabzonspor Medical Park forması giydi.
Galatasaray Odeabank'ın, gün içindeki bir başka transferi forvet oyuncusu Richard Hendrix olmuştu.