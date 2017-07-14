Dwight Hardy, Galatasaray Odeabank'ta
﻿
Site İçi Arama
﻿

DWİGHT HARDY, GALATASARAY ODEABANK'TA

Dwight Hardy, Galatasaray Odeabank'ta

Galatasaray Odeabank, ABD'li oyun kurucu Dwight Hardy'ı kadrosuna dahil etti.

300 Okunma

Galatasaray Odeabank, ABD'li oyun kurucu Dwight Hardy'ı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, ABD'li şutör oyun kurucu Dwight Hardy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine İtalya'nın Serie B Ligi ekiplerinden Pistoia Basket ile başlayan 1987 doğumlu oyuncu, ilk önemli transferini Virtus Bologna'ya giderek gerçekleştirdi. Dwight Hardy, geçmiş sezonlarda Trabzonspor Medical Park forması giydi.

Galatasaray Odeabank'ın, gün içindeki bir başka transferi forvet oyuncusu Richard Hendrix olmuştu.

ETİKETLER #Galatasaray
Sparta Prag, Semih Kaya'yı açıkladı
Galatasaray - Östersund maçına Alman hakem
Haber Ankara, ödül töreni ile başarısını taçlandırdı
Galatasaray'ın Avrupa'daki sponsoru belli oldu
Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
1
TFF'den şike açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿