ALTINORDU'DAN CENGİZ ÜNDER PAYLAŞIMI

Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in altyapısında yetiştiği kulüp olan Altınordu resmi twitter hesabından Cengiz Ünder paylaşımı yaptı.

Öte yandan genç yıldız Roma yolculuğu öncesi ailesiyle vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı. Cengiz Ünder'i ailesi Roma'ya gözyaşlarıyla uğurladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, Roma’ya, Türkiye’den yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan yerli futbolcu ünvanıyla tarihe geçen Cengiz Ünder için 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu’ndaki basın toplantı odasında veda töreni düzenlendi.

Roma’nın Medipol Başakşehir'e 15 milyon avro ödeyeceğini söyleyen Göksel Gümüşdağ, Cengiz’in sonraki satışından net %20 pay alınacağını açıkladı.

''City eğer alsaydı...''

Göksel Gümüşdağ, basın toplantısında “Cengiz Ünder’i 600 bin avro karşılığında Altınordu’dan almış bulunmaktaydık. Bir Türk oyuncunun yerli oyuncu satışında artık rekor Başakşehir’indir. Cengiz’in satış bedeli 15 milyon avrodur. 15 milyon avronun yanında Cengiz’in satışından net %20 kadar kasamıza girecek. İnanıyorum Cengiz kardeşimiz bundan sonra da önemli transfere imza atacaktır. Cengiz, Abdullah Avcı’nın 1 yıldır takip ettiği bir oyuncuydu ve onun onayıyla aldık. Cengiz’in en çok teşekkür etmesi gereken kişi Abdullah Avcı’dır. Manchester City ile de görüşmeler devam etti. City eğer alsaydı, bir Alman kulübüne kiralık verecekti. Roma direkt oynatacağını söylediği için Roma’ya gitti” ifadelerini kullandı.

''Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim''

“Şu zamana kadar üstümde emeği herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle Abdullah Hoca ve Fatih Terim’e teşekkür ettim. 1 sene önce buraya gelmiştim ve şimdi bir sene sonra Roma’ya gidiyorum. Altıordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a da çok teşekkür ediyorum. Buralara gelmemde onların da büyük emeği var. Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin genç oyunculara verdiği desteği biliyorum. Roma daha çok hücum odaklı futbol oynuyor. City alıp kiralıyor, Roma direkt takıma oyuncu istediği için bu kararı vermem kolay oldu. Şu anda El Shaarawy ve Perotti var. Onlarla rekabete gireceğim. Her şey çok hızlı gelişti. Ben kendime her zaman güveniyorum. Orada da formayı alacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Burada nasıl çalıştıysam orada da öyle çalışacağım. Buraya ilk geldiğimde ilk 11’de oynayacağımı beklemiyordum ama Abdullah hoca bana şans verdi. Altınordu’ya 10 yaşında geldim. Altınordu sadece saha içinde değil saha dışında da çok şey öğretiyor. Türkiye’de en iyi futbol altyapısı. Dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidiyorum. İtalya’nın en büyük 3 kulübünden bir tanesi. Şimdi oraya gidiyorum. Umarım oradan sonra da daha büyük kulüplere imza atarım.”

Cengiz Ünder, “Bu arada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce beni aradı ve ülke olarak arkamda olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.