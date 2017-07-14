HABER ANKARA, ÖDÜL TÖRENİ İLE BAŞARISINI TAÇLANDIRDI

Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerel internet sitesi Haber Ankara, dördüncü yaşını muhteşem bir ödül töreni ile taçlandırdı.

Foto Albümü Haber Ankara, ödül töreni ile başarısını taçlandırdı 29 FOTO

Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerel internet sitesi Haber Ankara, dördüncü yaşını muhteşem bir ödül töreni ile taçlandırdı.

500'ü aşkın konuğun katıldığı ve Ankara'nın gözde mekanlarından Wonders Event'ta gerçekleşen geceye siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, Haber Ankara okuyucuları ve çok sayıda basın mensubu da yerini aldı. Ünlü radyo spikeri Semih Baykara'nın sunuculuğunu üstlendiği, sahne şovları ve konser programı da yer alan gecede Ankara'nın prestij ödülleri sahiplerini buldu. Tören, #Birlikte4YılHaberAnkara etiketiyle Twitter'da Türkiye gündeminde yerini aldı.

"ÖDÜL TÖRENİMİZ BİR MARKA HALİNE GELDİ"

Haber Ankara Genel Yayın Yönetmeni Volkan Memduh Gültekin, törenin açılış konuşmasında, "Ankaralılık ve yerel bilinci kuvvetlendirmek adına yayınlar yapan Haber Ankara, bugün aylık bir milyonu bulan sayfa görüntülenmesi ile kentin en etkili basın kurumları arasında yer alıyor. Geleneksel ödül törenimiz ise bir marka haline geldi. Törenimizin en önemli özelliği, kentin tüm seimlerini kucaklaması ve ödül karşılığında bir talepte bulunulmaması; yalnızca Haber Ankara okuyucu davrnışları ile belirleniyor olmaması." ifadelerini kullandı.

Yüksek basın mensubu katılımı için meslektaşlarına da teşekkür eden Gültekin, "Bu benim için çok önemli. Meslek birliği açısından onur duyuyorum. Ayrıca bu gece sponsorlarımızın katkılarıyla gerçekleşiyor. Hala internet haberciliği ve internet reklamcılığına tam olarak alışamamış olan bir kentte, bize inanan, güç veren geçmişten bugüne tüm reklam verenlerimize ve bu genin sponsorlarına da çok teşekkür ediyorum." dedi.

HABER ANKARA PRESTİJ ÖDÜLLERİ

Haber Ankara okuyucularının bir yıllık süre içerisinde okuma, sosyal medya paylaşımı ve yorumlarına göre belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi. Gecede ödül alanların tam listesi ise şöyle:

Yılın Fen İşleri Projeleri - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı - Melih GÖKÇEK

Yılın Siyasette Nezaket Ödülü - CHP Ankara Milletvekili - Bülent KUŞOĞLU, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat CEYLAN

Ankara Onur Ödülü ‘’15 Temmuz Direnişi’’ - Kahramankazan Belediye Başkanı - Lokman ERTÜRK

Yılın Çevre Projesi ‘’Ihlamur Vadisi’’ - Keçiören Belediye Başkanı - Mustafa AK

Yılın Sosyal Projesi ‘’Halk Kart’’- Yenimahalle Belediye Başkanı - Fethi YAŞAR

Yılın Bilim Projesi ‘’Planetaryum" - Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’’ - Mamak Belediye Başkanı - Mesut AKGÜL

Yılın Kültür Projesi ‘’Ankara Kedisi Güzellik Yarışması’’ - Pursaklar Belediye Başkanı -Selçuk ÇETİN

Yılın Spor Yöneticisi - Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı - Mehmet YİĞİNER

Yılın Sivil Toplum Hizmet Ödülü - AHİD Genel Başkanı - Hilmi YAMAN

Yılın Sivil Toplum Girişimcilik Organizasyonu ‘’İş’te Fırsat Toplantıları’’ - GGYD Genel Başkanı - Nezih ALLIOĞLU

Yılın Sosyal Medya Etkin Kullanım Ödülü - Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı - Ercan SOYDAŞ

Yılın Dijital Girişimcilik Ödülü - Ali DİNLER

Yılın Sosyal Sorumluluk Kurumu - Ihlamur Konağı Yaşlı Bakım Merkezi YK Başkanı - Hayriye SUNGUR

SEYMENLER VE ENGELSİZ KALPLER MEHTER TAKIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ankara'nın PRESTİJ gecesindede ilk olarak sahneye "Saygı Engelsiz Kalpler Mehter Takımı" ve "Ankara Kulübü Derneği Seymenleri" çıktı. Gösterilerin ardından Ankara Kulübü Derneği'ne ''Ankara Kültür Ödülü'' ve Saygı Eğitim Okulları Kurucusu Güçlü Şenel'e ise Haber Ankara ''Özel'' ödülü takdim edildi.

HABER ANKARA "ÖZEL" ÖDÜLLERİ

Haber Ankara'nın kuruluşundan bugüne kadar önemli katkılar sağlayan ve 4.Yıl ödül törenine sponsor olan isimlere de gecede "Haber Ankara Özel Ödülü" takdim edildi. Ulusal markaların ve Ankara'nın etkili kurumlarının sponsor olduğu törende ''Özel'' ödüllerin takdim edildiği kişi ve kurumlar şöyle:

Ford ‘’Ankara’nın Parlayan 5 Yıldızı’’ - Tur Oto, Tan Oto, Otokoç, Kartaş , Başer; Kayı Hukuk Bürosu Kurucusu - Avukat Oğuzhan KARA, Wonders Event Pool Kurucusu - Coşkun BALKAN, Kebir Süt Bölgeler Müdürü - Yakup KARADENİZ, Saygı ‘’Özel’’ Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, Koru Mekan Restaurant - Özgür ALACA, Barış GÜRSEL; Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı - Niyazi ERCAN, Okyanus Kolejleri Tanıtım Müdürü - Onur KAŞKAYA, Enva Mühendislik Genel Müdürü - Özgen YILDIZ TORAMAN, Farikon Yapı Genel Müdürü - Rıfat ŞAHİN, Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı - Orhan ÜNSAL, Klasspor İmtiyaz Sahibi - Bülent ATLAS geceyi sesiyle renklendiren sanatçı Resul DİNDAR.

RESUL DİNDAR'DAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Haber Ankara Medya 4.Yıl Ödül Töreni'nde, ödüllerin takdim edilmesinin ardından Resul Dindar sahne aldı. Resul Dindar, sesi ve sahnesiyle davetlileri adeta mest etti.

Resul Dindar'ın şarkılarıyla coşan davetlilerin horon ve Ankara havası oynadığı dakikalarda renkli anlar yaşandı. Dindar, duygusal şarkılarıyla da davetlilerin kulaklarının pasını sildi. Katılımcılar konserin ardından ünlü sanatçı ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.