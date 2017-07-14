Beşiktaş, savunma için UEFA'da
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BEŞİKTAŞ, SAVUNMA İÇİN UEFA'DA

Beşiktaş, savunma için UEFA'da

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerden oluşan heyet, İsviçre'de UEFA merkezine gitti.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerden oluşan heyet, İsviçre'de UEFA merkezine gitti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile kulüp avukatlarından Koray Akalp'in, İsviçre'de UEFA merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Heyetin, 13 Nisan'da Fransa'da oynanan Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili kulüp görüşlerini UEFA Disiplin Kurulu'na aktaracağı bildirildi.

UEFA, Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki kulübe de 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermiş, bu süre içerisinde benzer bir ihlalin yaşanması durumunda cezanın uygulanacağını duyurmuştu.

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