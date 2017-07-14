Gökhan İnler'in yeni takımı belli oldu
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GÖKHAN İNLER'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Gökhan İnler'in yeni takımı belli oldu

Medipol Başakşehir, golcü oyuncu Mevlüt Erdinç ve Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler ile prensipte anlaştı.

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Medipol Başakşehir, golcü oyuncu Mevlüt Erdinç ve Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler ile prensipte anlaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler ile 3'er yıllık sözleşme imzalayacaklarını ve iki oyuncunun da en kısa sürede Slovenya kampına katılacağını açıkladı.

Saral, Mevlüt Erdinç'in İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiğini, Gökhan İnler'in de yarın sabah İtalya'dan gelerek, sağlık kontrolünden geçeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"İki oyuncu da kadromuzda görmek istediğimiz isimlerdi. Mevlüt ve Gökhan'ın transferleri ile kadromuzu güçlendirdik. İki oyuncuyla da sağlık kontrollerinin ardından 3'er yıllık sözleşme imzalayacağız."

Turuncu-lacivertli takım yeni sezon öncesinde Eljero Elia, Tunay Torun, Aurelien Chedjou ve Gael Clichy'nin ardından, Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler ile kadrosunu güçlendirmiş olacak.
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