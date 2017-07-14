KUBİLAY SÖNMEZ , BB ERZURUMSPOR'DA

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından Kayserispor'un orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende, Kubilay iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, transferin gerçekleşmesinde kendilerine destek olan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'e teşekkür etti.

Kubilay ise Erzurum camiasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kente şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirtti.