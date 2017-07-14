CENGİZ ÜNDER, ROMA'DA

Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder 15 milyon avroya Roma'ya transfer oldu.
Roma Kulübü, sosyal medyadan Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Cengiz Ünder'in İtalya'ya uçuş biletini paylaştı.
Roma Kulübünün sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cuma günü saat 17.15'te İstanbul'dan Roma'ya havalanacak uçak için Cengiz Ünder adına alınmış bilete yer verildi.
İtalyan ekibi Roma'ya transfer olması beklenen milli futbolcu, dün Medipol Başakşehir'in Slovenya'daki kampından ayrılmıştı.