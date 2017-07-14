FİNALİN ADI WİLİAMS-MUGURUZA

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-0 mağlup eden ABD'li Venus Williams, finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Williams ile 6 numaralı seribaşı Konta karşılaştı.

Williams, bir saat 13 dakika süren müsabakada rakibini 6-4 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ederek, turnuvada 9. kez finale kaldı.

Wimbledon'da 5 defa şampiyon olan ABD'li tenisçi, finalde 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile karşılaşacak.